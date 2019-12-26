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ГПУ провела слідчий експеримент у справі про розстріли на Майдані

Новини » Політика     26.12.2019 - 19:04
ГПУ провела слідчий експеримент у справі про розстріли на Майдані
Фото: будівля ГПУ (РБК-Україна)

Прокурори провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні

Генеральна прокуратура України (ГПУ) провела слідчий експеримент у справі про розстріли на Майдані у 2013-2014 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зазначається, що прокурори провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів та мітингів у листопаді 2013 - лютому 2014 року на Майдані.

"В зв’язку з передачею слідства від Генеральної прокуратури України до уповноважених органів досудового розслідування (за законом прокуратура втратила функцію слідства з 20 листопада 2019 року) певні слідчі дії в провадженнях щодо подій на Майдані Незалежності в Києві в 2013-2014 роках проводять прокурори ГПУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі відповідно до прийнятих процесуальних рішень фактично передали за підслідністю до НАБУ 20 кримінальних проваджень. Процес передачі проваджень триває.

Як повідомляє РБК-Україна, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування. Законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

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