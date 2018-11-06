Луценко заявив про 12 ймовірних замовників вбивства Гандзюк

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У справі було проведено 367 допитів та 21 експертизу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ має підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це він сказав у ході звіту правоохоронців у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у справі було проведено 367 допитів та 21 експертизу.

"Перевіряючи версії, слідство провело 367 допитів, було проведено 21 експертизу. Звертаю вашу увагу, що сьогодні ми маємо підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками цього злочину. Сама Гандзюк говорила про частину з них під час скайп-зв’язку і її допиту слідчим", - заявив Луценко.

Нагадаємо, Луценко в ході звіту правоохоронців у Верховній раді заявив, що справу про вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року.

Сьогодні в Раді виступають представники правоохоронних органів зі звітом про хід розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Зокрема, в парламенті присутні генеральний прокурор Юрій Луценко, глава СБУ Василь Грицак, голова МВС Арсен Аваков.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко заявив, що злочин проти Гандзюк вже в значній мірі розкритий.