У ГПУ заперечують, що вбитий у Києві чоловік був свідком у справі "діамантових прокурорів"

Загиблий не має жодного процесуального статусу в провадженні, яке розслідувала ГПУ

В Генеральной прокуратуре (ГПУ) заявили, что убитый владелец ювелирного завода Сергей Киселев не причастен к делу "бриллиантовых прокуроров". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщил представитель ГПУ, убитый гражданин Киселев не имеет никакого процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура.

"Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин", - сказал Лысенко.

РБК-Украина писало, что сегодня, 5 февраля, в результате стрельбы в Днепровском районе Киева погиб мужчина. Около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома на улице Флоренции, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся.

Позже сообщалось, что погибшим оказался свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев, который якобы ранее рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у заместителя прокурора Киевской области Корнийца, так же исчезло несколько млн долларов и десятки килограммов золота.