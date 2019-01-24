ГПУ не буде оскаржувати рішення по підозрюваному у розстрілі хмельницького Майдану   

Фото: ГПУ (Андрій Коваль/РБК-Україна)

У ГПУ зазначили, що підстави для подання апеляції відсутні

Генеральна прокуратура не буде оскаржувати рішення Печерського районного суду Києва про те, щоб віддати на поруки затриманого бійця спецназу "Альфа" Служби безпеки України Віталія Тарадая, якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану у Хмельницькому. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит РБК-Україна.

У ГПУ зазначили, що підстави для подання апеляції відсутні.

"Повідомляємо, що із урахуванням матеріалів, наданих стороною захисту під час судового засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, підстави для подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, якою стосовно зазначеного у запиті підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки, відсутні", - йдеться у відповіді.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, 20.12.2018 відповідно до вимог статей 276-279 Кримінального процесуального кодексу України вказаному підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 119, ст. 128 та ч. 2 ст. 365 КК України, так як у кримінальному провадженні наявні докази, які є достатніми для підозри цієї особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, Печерський суд Києва 3 січня віддав на поруки затриманого бійця спецназу "Альфа" Служби безпеки України Віталія Тарадая, якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану в Хмельницькому.

Як писало РБК-Україна раніше, Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання екс-главі управління Служби безпеки України (СБУ) в Хмельницькій області Віктору Крайтору, який наказав розстріляти хмельницький Майдан.