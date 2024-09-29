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Говорил о свиньях. Дуду будут судить за неудачное высказывание о поляках

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда пойдет под суд из-за неудачного высказывания о поляках. Суд запланирован на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fakt.

Дело касается комментариев Дуды по поводу зрителей фильма Агнешки Голланд "Зеленая граница". Кинолента рассказывает историю о беженцах с Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС через границу Беларуси и Польши. Режиссер Агнешка Голланд показала, как белорусская пропаганда заманивает мигрантов к границе для легкого перехода в ЕС.

Польский президент комментируя фильм употребил неудачное высказывание о зрителях фильма, якобы называя их свиньями.

"Тот факт, что госпожа Голланд таким образом показывает польских служащих, выполняющих свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре", - сказал Дуда.

Дуда позже объяснил, что это были не его слова, а цитата. Он также сослался на "закон о цитировании".

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения считает, что Дуда оскорбил граждан собственной страны. Как сообщила организация, первое слушание по делу польского президента состоится 24 октября 2025 года в Варшаве.

Адвокаты в комментарии польскому изданию заявили, что это будет судебный процесс, не имеющий прецедента в истории. Приговор по делу может быть извинением, компенсацией или возмещением убытков. Суд может также обязать Дуду опубликовать извинения в СМИ.

Конфликт Польши и Белоруссии

Напомним, что конфликт между странами длится несколько лет, а обострился во время миграционного кризиса, когда Беларусь направила незаконных мигрантов на польскую границу.

Конфликт между Польшей и Беларусью набрал новые обороты во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда Минск поддержал Москву.

Польша укрепляет границу с Беларусью и анонсировала строительство современных фортификаций. Также балтийские страны и Польша предложили ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Беларусью.

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ПольшаАнджей Дуда