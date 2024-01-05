Что случилось

По указанию вражеской спецслужбы задержанный подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий "Одна семья" и "Фонд стратегической культуры", которые функционируют как международные рупоры Кремля для распространения пропаганды на западные страны.

В своих публикациях предатель "отбеливал" воздушные атаки террористов по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, речь идет об ударах по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и массированных обстрелах энергообъектов в Киеве. Также он пытался дискредитировать командование и бойцов нашей армии перед западными союзниками.

"Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков. За проведение информационно-подрывной деятельности против Украины злоумышленник получил от своих российских кураторов почти 250 тысяч в гривневом эквиваленте", - добавляет СБУ.

Фото: Готовил заказные статьи для российских изданий. В Полтаве задержан "политэксперт" (ssu.gov.ua)

Задержанным оказался житель Полтавы, который был идеологическим сторонником рашизма. В поле зрения российской разведки он попал из-за возглавления общественной организации под названием "русская община Полтавской области"

Что угрожает

Задержанному сообщили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена;

ч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Ему грозит пожизненное заключение.