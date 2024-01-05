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Готовил заказные статьи для российских изданий. В Полтаве задержан "политэксперт"

Фото: Готовил заказные статьи для российских изданий. В Полтаве задержан "политэксперт" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтаве задержан "политэксперт"-предатель, который готовил для российских изданий заказные статьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

По указанию вражеской спецслужбы задержанный подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий "Одна семья" и "Фонд стратегической культуры", которые функционируют как международные рупоры Кремля для распространения пропаганды на западные страны. 

В своих публикациях предатель "отбеливал" воздушные атаки террористов по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, речь идет об ударах по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и массированных обстрелах энергообъектов в Киеве. Также он пытался дискредитировать командование и бойцов нашей армии перед западными союзниками. 

"Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков. За проведение информационно-подрывной деятельности против Украины злоумышленник получил от своих российских кураторов почти 250 тысяч в гривневом эквиваленте", - добавляет СБУ.

 

Фото: Готовил заказные статьи для российских изданий. В Полтаве задержан "политэксперт" (ssu.gov.ua)

Задержанным оказался житель Полтавы, который был идеологическим сторонником рашизма. В поле зрения российской разведки он попал из-за возглавления общественной организации под названием "русская община Полтавской области"

Что угрожает

Задержанному сообщили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена;
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что СБУ также разоблачила украинскую компанию на оптовых поставках средств тактической медицины в Россию. В частности, продукцию получали российские военные.

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