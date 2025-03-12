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Готовил теракты и шпионил за аэродромами. В Украине задержали российского агента

Украина, Среда 12 марта 2025 10:53
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Готовил теракты и шпионил за аэродромами. В Украине задержали российского агента Фото: в Украине задержали российского агента, который готовил теракты и шпионил за аэродромами (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала агента российской разведки в Хмельницкой области. Он шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Хмельницкой области. Он шпионил за аэродромами Сил обороны и готовил теракты вблизи ТЦК на западе Украины", - говорится в сообщении.

Что известно об агенте РФ

По данным военной контрразведки СБУ, фигурантом оказался 30-летний местный безработный. Вражеская спецслужба завербовала его через Telegram-каналы, где он искал "легкие заработки".

В обмен на деньги оккупанты поручили своему агенту организовать онлайн-трансляцию боевой активности на одном из военных аэродромов региона.

"Для этого предатель оборудовал "наблюдательный пункт" прямо в собственном доме, который находится вблизи режимного объекта ВСУ. Задокументировано, как на крыше частного домовладения фигурант установил видеокамеру с функцией удаленного доступа для россиян", - отметили в СБУ.

Подготовка теракта возле ТЦК

Следующим агентурным заданием злоумышленника была подготовка подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) возле местного ТЦК.

Чтобы осуществить теракт, он получил подробные инструкции от своего российского куратора, в частности по изготовлению взрывчатки из "подручных" средств и мобильного телефона.

"Именно на этот гаджет оккупанты обязали своего агента установить специализированную программу удаленного слежения за его перемещением к потенциальной цели. Таким образом российская спецслужба планировала удаленно взорвать СВП вместе с фигурантом, чтобы ликвидировать его, как "лишнего свидетеля", - добавили в спецслужбе.

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его, предотвратив преступления. После этого Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для сбора разведданных и коммуникации с российским гру. Также у него обнаружен гаджет, которым он должен был снарядить СВП для совершения теракта.

Злоумышленник находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Теракты в Украине

В последнее время российские спецслужбы постоянно пытаются организовать теракты в Украине. Например, в Николаеве СБУ задержали агента ФСБ, которая пыталась совершить теракт возле полиции. Ее попытка была сорвана благодаря действиям правоохранителей.

Также СБУ задержала агента ФСБ в Харькове, которая отравила военного ВСУ и готовила взрывчатку для терактов. Женщина передавала ядовитые вещества под видом волонтерской помощи.

Кроме того, правоохранители задержали агента России, которая готовила теракт в центре Киева. Она планировала подорвать взрывчатку возле здания СБУ.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация Теракт
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