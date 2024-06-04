Готовил теракты против военных ТЦК в Запорожье: СБУ задержала агента ФСБ (видео)

Правоохранители задержали российского агента, готовившего взрывы авто сотрудников местных военкоматов в Запорожье. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов.
В дальнейшем он должен получить от своего российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки.
Российский агент был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны.
"У него изъят мобильный телефон с поличным", - отмечают в СБУ.
В частности, были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ.
Кроме того, СБУ установила, что агент ФСБ шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.
По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года.
В поле зрения агрессора он попал через свою дочь, проживающую в Москве и сотрудничающую с российской спецслужбой.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение ", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне сотрудники СБУ задержали информатора российского ГРУ. Местный предприниматель готовил захват Волчанска Харьковской области.
Также Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая приводила вражеские ракеты в Житомирскую область.
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