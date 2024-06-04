Готовил теракты против военных ТЦК в Запорожье: СБУ задержала агента ФСБ (видео)

"По указанию ФСБ фигурант должен был обнаружить такие транспортные средства, а затем установить под ними самодельные взрывные устройства дистанционного управления", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, чтобы идентифицировать потенциальные цели, агент ежедневно следил за парковками вблизи военкоматов.

В дальнейшем он должен получить от своего российского куратора подробные инструкции по времени и способам совершения терактов с использованием взрывчатки.

Планам помешали

Российский агент был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта Сил обороны.

"У него изъят мобильный телефон с поличным", - отмечают в СБУ.

В частности, были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению мест пребывания и маршрутов передвижения военнослужащих ВСУ.

Кроме того, СБУ установила, что агент ФСБ шпионил также за трансформаторными подстанциями Запорожья.

Предатель - работник энергокомпании

По данным следствия, агентом оказался охранник местной энергокомпании, которого ФСБ дистанционно завербовала в апреле этого года.

В поле зрения агрессора он попал через свою дочь, проживающую в Москве и сотрудничающую с российской спецслужбой.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение ", - говорится в сообщении.