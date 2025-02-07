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Готовил теракт возле подразделений Сил обороны: СБУ задержала очередного предателя

Фото: СБУ задержала предателя, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницком задержан предатель, который готовил теракт вблизи подразделений Сил обороны по заказу спецслужб Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Соответствующее задание предатель получил от куратора из России еще в начале текущего года. Среди приоритетных целей врага были:

  • запасные командные пункты;
  • места постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии Украины.

Чтобы найти место для установки взрывчатки, задержанный обходил местность и фиксировал геолокации с наибольшей концентрацией украинских военных.

"В случае обнаружения таких объектов фигурант изучал его периметр на наличие "удобных" мест для закладки самодельного взрывного устройства (СВУ). В дальнейшем агент передавал куратору из России соответствующие координаты для "согласования", чтобы потом получить инструкции по изготовлению СВУ с механизмом удаленной активации через телефон", - добавляет СБУ.

 

Фото: СБУ задержала предателя, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны (t.me/SBUkr)

Предатель был задержан во время доразведки рядом с военным объектом. Во время обыска был изъят мобильный телефон с анонимным чатом, в котором он общался с российскими спецслужбами.

Вражеским агентом оказался 32-летний наркозависимый из областного центра. В поле зрения врага он попал, когда через Telegram искал заработка на "дозу".

Что грозит

Задержанному сообщено о подозрении по двум статьям - государственная измена, совершенная в условиях военного положения и распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Ему грозит пожизненное заключение.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области была разоблачена агентурная пара российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Преступники, под прикрытием волонтерства, корректировали удары по области.

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