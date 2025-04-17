Готовил серию терактов в центре Киева. Задержан работник известной радиостанции Украины

Детали дела

"По материалам дела, оккупанты задействовали агента для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, фигурант шпионил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны", - пишет СБУ.

В перерывах во время работы на радиостанции россиянин обходил центральные улицы Киева и, делая вид, что разговаривает по телефону, скрыто фотографировал внедорожники, которые считал автомобилями Сил обороны.

После этого он готовил "отчет" для своего куратора, с которым поддерживал связь через мессенджер. Позже российские спецслужбы планировали взорвать сфотографированные автомобили с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.

Фото: СБУ задержала россиянина, который готовил серию терактов в центре Киева (ssu.gov.ua)

Россиянин был задержан еще во время доразведки вблизи одного из оборонных ведомств Украины.

"По данным следствия, россиянин уже более 10 лет проживает в столице Украины, где работал в различных медиагруппах, в том числе приближенных к запрещенным прокремлевским партиям", - отмечает СБУ и добавляет, что спецслужбы ФСБ вышли на него в конце 2024-го.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.