Готовил серию терактов в Киеве. СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала киевлянина-предателя, который готовил серию терактов в украинской столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Российский агент готовил подрывы автомобилей, принадлежавших военнослужащим Сил обороны. Согласно данным расследования, предатель планировал уничтожить три авто украинских воинов с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ) подложив их под транспорт. После этого российские спецслужбы - дистанционно бы взорвали СВУ вместе с воинами Сил обороны.
Задание врага выполнял безработный киевлянин, которого россияне завербовали через Telegram.
Фото: СБУ задержала предателя, который готовил серию терактов в Киеве (t.me/SBUkr)
"В обмен на обещание быстрого заработка оккупанты сначала "протестировали" агента на нескольких поджогах, которые он совершил в столице. После этого фигурант получил от куратора инструкцию на изготовление СВП и задание на подрыв авто. Впоследствии он начал искать локации "нужных" транспортных средств", - добавляет СБУ.
Предатель был задержан в его съемной квартире, которую он арендовал для конспирации.
"На момент задержания террорист настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам с СВП, через которые рашисты планировали активировать взрывчатку. Еще один гаджет фигурант планировал установить возле места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени", - объясняет СБУ.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачило "крота", который работал водителем-электриком в одной из воинских частей и корректировал вражеские удары по центральному региону Украины.
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