Готовил серию терактов в Киеве. СБУ задержала российского агента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Российский агент готовил подрывы автомобилей, принадлежавших военнослужащим Сил обороны. Согласно данным расследования, предатель планировал уничтожить три авто украинских воинов с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ) подложив их под транспорт. После этого российские спецслужбы - дистанционно бы взорвали СВУ вместе с воинами Сил обороны.

Задание врага выполнял безработный киевлянин, которого россияне завербовали через Telegram.

Фото: СБУ задержала предателя, который готовил серию терактов в Киеве (t.me/SBUkr)

"В обмен на обещание быстрого заработка оккупанты сначала "протестировали" агента на нескольких поджогах, которые он совершил в столице. После этого фигурант получил от куратора инструкцию на изготовление СВП и задание на подрыв авто. Впоследствии он начал искать локации "нужных" транспортных средств", - добавляет СБУ.

Предатель был задержан в его съемной квартире, которую он арендовал для конспирации.

"На момент задержания террорист настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам с СВП, через которые рашисты планировали активировать взрывчатку. Еще один гаджет фигурант планировал установить возле места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени", - объясняет СБУ.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит 12 лет тюрьмы.