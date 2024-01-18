Готовил экологический теракт в Одесской области: в Украине задержан очередной агент РФ

Правоохранители задержали агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Главной задачей фигуранта было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами", - отмечают в ведомстве.
Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения сил обороны.
По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.
По данным СБУ, враг надеялся спровоцировать экологическую беду на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку.
Для сбора сведений мужчина начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локацию "нужных" объектов.
Правоохранители пошагово задокументировали преступные действия агента ФСБ и задержали его во время выполнения вражеской задачи.
Предателем оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ.
В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу РФ и получать за это "зарплату" от российской спецслужбы.
Фигурант поддерживал коммуникацию с ФСБ через популярный мессенджер, а для конспирации использовал разные сим-карты и мобильные телефоны.
Во время обысков у задержанного изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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