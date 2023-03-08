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Готовились к штурму. Украинские минометчики уничтожили скопление россиян

Фото: украинские минометчики уничтожили скопление россиян (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 марта, украинские минометчики уничтожили скопление живой силы врага. Оккупанты собирались идти на штурм позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 10 ОГШБр.

"Сегодня минометчики 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" уничтожили скопление живой силы противника", - говорится в сообщении.

По данным военных, эти россияне готовились к штурму позиций ВСУ.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 7 марта, Вооруженные силы Украины отразили 100 атак противника на пяти направлениях и уничтожили ЗРК "Бук-М1-2".

Кроме того, ВСУ проводят контратаки к западу от Бахмута, в то время как россияне окапываются в Запорожской области, готовясь к вероятному весеннему контрнаступлению ВСУ.

При этом, по данным Института изучения войны, России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута – максимум это может быть для них лишь тактической победой.

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