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Готовили убийство полицейского и депутата: в Полтавской области задержали вооруженную банду

Фото: в Полтавской области задержали вооруженную банду (иллюстративное фото УНИАН)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители в Полтавской области задержали участников вооруженной банды, готовивших убийство полицейского и местного депутата. Также они занимались вымогательством несуществующих долгов с граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Кроме того, полицейские доказали причастность семерых фигурантов к убийству жителя Кременчуга и покушению на еще одного местного жителя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, организовал деятельность вооруженной банды 48-летний уголовный авторитет. Одним из ее участников стал 22-летний родной сын "лидера", который и должен был совершить убийство.

"В начале февраля 2024 полицейские обезвредили деятельность банды и задержали ее участников", - отметили в Нацполиции.

Фото: задержание участников вооруженной банды в Полтавской области (t.me/UA_National_Police)

 

Задержание банд в Украине

Напомним, РБК-Украина писала о том, как в октябре 2023 года была разоблачена банда, терроризировавшая гражданских и продававшая оружие российских оккупантов в Одесской области.

Позже стало известно о том, что правоохранители задержали банду "черных оружейников", продававших криминалитету трофейное вооружение.

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