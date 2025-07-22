Готовили убийства военных: СБУ разоблачила 7 агентов ФСБ, среди них - школьники
Украинские правоохранители задержали семерых агентов Федеральной службы безопасности РФ. Они готовили теракты против украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как отметили в СБУ, россияне завербовали украинцев через Telegram-каналы по поиску "легкого заработка". Среди фигурантов - трое школьников.
Фото: СБУ сорвала теракты в ряде регионов (t.me/SBUkr)
Они готовили убийства украинских военных и правоохранителей при помощи самодельных взрывных устройств.
Агенты ФСБ в Днепре
В частности, в Днепре правоохранители разоблачили двух 14-летних одноклассников из Каменского. Они пытались подорвать экипаж патрульного наряда полиции.
Школьники успели забрать самодельное взрывное устройство и заложить его под припаркованный автомобиль правоохранителей.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, когда они собирались дистанционно активировать взрывчатку.
Агенты ФСБ в Кривом Роге
В Кривом Роге сотрудники СБУ задержали еще трех российских агентов. Один из них - 30 летний мужчина, который ранее занимался воровством. Он лично подготовил взрывное устройство и положил его в тайник на территории города.
Двое других фигурантов – 18-летние местные. Они по заказу России достали из этого схрона взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы взорвать украинского воина.
Агент ФСБ в Полтавской области
В Полтавской области правоохранители разоблачили 14-летнюю школьницу, которая сама подготовила взрывное устройство по заказу РФ. Она спрятала взрывчатку в определенную квартиру.
Туда россияне хотели заманить украинского воина, чтобы его ликвидировать.
Агент ФСБ в Хмельницкой области
При этом в Хмельницкой области правоохранители разоблачили 25-летнего наркозависимого из города Васильков Киевской области.
Россияне поручили ему установить взрывчатку под колесо авто военного возле многоквартирного дома в Каменце-Подольском.
Всем вышеперечисленным фигурантам уже сообщили о подозрении в госизмене и теракте. Им грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.
Срыв диверсии россиян
Напомним, ранее украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.
Агенты ФСБ должны были навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов.
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