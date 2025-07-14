Готовили теракты в Полтаве и Днепре. СБУ задержала двух предательниц

Детали дела

Согласно данным следствия, "заказ" российских спецслужб выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи. Во внимание врага они попали через Telegram-каналы во время поиска "легкого заработка".

Фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили теракты в Полтаве и Днепре (t.me/SBUkr)

От российских спецслужб предательницы получили "задание" на ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

Для выполнения "заказа", агенты "разделились":

одна осталась в Полтаве и шпионила за "целями";

другая же - выехала с аналогичной целью в Днепр.

По прибытии в Днепр вторая агентка получила от куратора координаты СВП, который был спрятан в багажнике скутера. Далее она припарковала заминированный транспорт возле автомобиля местного судьи, который враг планировал дистанционно взорвать.

Фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили теракты в Полтаве и Днепре (t.me/SBUkr)

"Чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта, агент установила напротив "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для российского ГРУ. Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве", - добавляет СБУ.

Перед выполнением основного "заказа", как пишет СБУ, предательницы выполнили "тестовое задание" - подожгли автомобиль украинского бойца.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 - законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.