Готовили теракты в Полтаве и Днепре. СБУ задержала двух предательниц

Разоблачены две агентки Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации (РФ), которые планировали серию терактов на территории Полтавы и Днепра с целью ликвидации судей и волонтеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Согласно данным следствия, "заказ" российских спецслужб выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи. Во внимание врага они попали через Telegram-каналы во время поиска "легкого заработка".
Фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили теракты в Полтаве и Днепре (t.me/SBUkr)
От российских спецслужб предательницы получили "задание" на ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).
Для выполнения "заказа", агенты "разделились":
По прибытии в Днепр вторая агентка получила от куратора координаты СВП, который был спрятан в багажнике скутера. Далее она припарковала заминированный транспорт возле автомобиля местного судьи, который враг планировал дистанционно взорвать.
Фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили теракты в Полтаве и Днепре (t.me/SBUkr)
"Чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта, агент установила напротив "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для российского ГРУ. Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве", - добавляет СБУ.
Перед выполнением основного "заказа", как пишет СБУ, предательницы выполнили "тестовое задание" - подожгли автомобиль украинского бойца.
Задержанным сообщено о подозрении по:
Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила агента РФ, которая планировала взорвали популярный отель в Ровно.
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