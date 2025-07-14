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Готовили теракты в Полтаве и Днепре. СБУ задержала двух предательниц

Понедельник 14 июля 2025 10:25
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Готовили теракты в Полтаве и Днепре. СБУ задержала двух предательниц Иллюстративное фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили теракты в Полтаве и Днепре (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачены две агентки Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации (РФ), которые планировали серию терактов на территории Полтавы и Днепра с целью ликвидации судей и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Согласно данным следствия, "заказ" российских спецслужб выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи. Во внимание врага они попали через Telegram-каналы во время поиска "легкого заработка".

Фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили теракты в Полтаве и Днепре (t.me/SBUkr)

От российских спецслужб предательницы получили "задание" на ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

Для выполнения "заказа", агенты "разделились":

  • одна осталась в Полтаве и шпионила за "целями";
  • другая же - выехала с аналогичной целью в Днепр.

По прибытии в Днепр вторая агентка получила от куратора координаты СВП, который был спрятан в багажнике скутера. Далее она припарковала заминированный транспорт возле автомобиля местного судьи, который враг планировал дистанционно взорвать.

Фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили теракты в Полтаве и Днепре (t.me/SBUkr)

"Чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта, агент установила напротив "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для российского ГРУ. Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве", - добавляет СБУ.

Перед выполнением основного "заказа", как пишет СБУ, предательницы выполнили "тестовое задание" - подожгли автомобиль украинского бойца.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 - законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила агента РФ, которая планировала взорвали популярный отель в Ровно.

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