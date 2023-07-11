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Готовили теракты под Запорожьем. СБУ перехватила разговоры и задержала агентов ФСБ

Фото: СБУ перехватила разговоры и задержала агентов ФСБ, которые готовили теракты под Запорожьем (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ перехватила разговоры агентов ФСБ, готовивших теракты в Запорожской области. В частности, "кураторы" планировали отправить им "посылку" с 10 кг пластида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности разоблачила новые факты разведывательно-подрывной деятельности российской агентурной группы, которую контрразведчики СБУ нейтрализовали 9 мая этого года в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Удалось задержать двух агентов РФ с оперативными псевдонимами "Ворон" и "Доцент", которые готовили теракты против Командования и спецназовцев Сил обороны на южном фронте.

В СБУ есть записи разговоров этих фигурантов, где они обсуждают подготовку серии взрывов в местах дислокации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.

Как стало известно, для совершения терактов ФСБ планировала переправить своим агентам "посылку" с 10 кг пластида.

Кроме того, злоумышленники готовили прицельный ракетный удар по подвижному составу с военной техникой ВСУ на одном из железнодорожных узлов региона.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, в 2022 году агенты Генштаба РФ готовили теракт, планируя сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. СБУ обезвредила вражескую ДРГ.

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Служба безопасности УкраиныЗапорожская область