Готовили теракты в Одесской области. Разоблачена агентурная группа российских спецслужб

Подробности дела

Злоумышленников задержали, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции. Террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно осуществить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)", - пишет СБУ.

Для воплощения плана преступники поселились в хостеле вблизи объекта и приобрели четыре канистры бензина для поджога. В частности держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку в заранее подготовленном тайнике.

Фото: в Одесской области разоблачена агентурная группа российских спецслужб (t.me/SBUkr)

Злоумышленники были задержаны еще на этапе подготовки к теракту. На их след удалось выйти через расследование убийства волонтера из Одесской области, которое произошло 20 января 2025-го.

"Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар, - активировали СВУ, спрятанный в рюкзаке, который лежал рядом", - добавляет СБУ.

Подозреваемыми оказались трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет и их ранее судимый сообщник 46 лет. Последний действовал отдельно от группы и отвечал за изготовление СВП и их закладки в тайники.

Что грозит

Задержанным объяви о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, приведший к гибели человека. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.