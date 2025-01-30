Готовили теракты в Одесской области. Разоблачена агентурная группа российских спецслужб
Разоблачена агентурная группа Российской Федерации (РФ), которая готовила серию терактов на территории Одесской области. Преступникам грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Подробности дела
Злоумышленников задержали, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции. Террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно осуществить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)", - пишет СБУ.
Для воплощения плана преступники поселились в хостеле вблизи объекта и приобрели четыре канистры бензина для поджога. В частности держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку в заранее подготовленном тайнике.
Фото: в Одесской области разоблачена агентурная группа российских спецслужб (t.me/SBUkr)
Злоумышленники были задержаны еще на этапе подготовки к теракту. На их след удалось выйти через расследование убийства волонтера из Одесской области, которое произошло 20 января 2025-го.
"Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар, - активировали СВУ, спрятанный в рюкзаке, который лежал рядом", - добавляет СБУ.
Подозреваемыми оказались трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет и их ранее судимый сообщник 46 лет. Последний действовал отдельно от группы и отвечал за изготовление СВП и их закладки в тайники.
Что грозит
Задержанным объяви о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, приведший к гибели человека. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала курсантку военного института, которая по заказу ФСБ РФ готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников.
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