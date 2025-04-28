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Готовили теракты в Днепре. СБУ задержала военного и его жену

Понедельник 28 апреля 2025 12:32
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Готовили теракты в Днепре. СБУ задержала военного и его жену Фото: СБУ задержала военного и его жену, которые готовили теракты в Днепре (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала супругов-предателей, которые по заказу российских спецслужб готовили теракты в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Детали дела

Для задачи фигуранты обустроили на территории Днепра и его окрестностях шесть тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) и гранатами Ф-1.

В частности российские спецслужбы планировали завербовать новую группу агентов, которые должны были получить СВУ из тайников и использовать их для подрыва в многолюдных местах. Кроме подготовки схронов супруги предателей "контролировали" выполнение диверсий другой агентурой.

"Так, например, фигуранты зафиксировали последствия поджога почтового отделения, что совершили другие приспешники РФ, которых уже задержала СБУ. Соответствующий "отчет" агенты мессенджером направили куратору в Россию", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала военного и его жену, которые готовили теракты в Днепре (ssu.gov.ua)

Согласно данным следствия, предателями оказались:

  • 42-летний контрактник одной из воинских частей;
  • 24-летняя жена контрактника.

Во время обысков были обнаружены новые СВП, замаскированные в термос и усиленные саморезами. также обнаружены телефоны и сим-карты, которые они использовали для связи с куратором.

Что грозит

Предателям сообщили о подозрении по статьям:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
  • ч. 2 ст. 263-1 - незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам советника главы СБУ Елены Семикиной, в Украине было выявлено более 600 человек, которые были завербованы российскими спецслужбами для совершения поджогов, терактов и диверсий.

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