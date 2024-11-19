Готовили теракт на юге Украины. СБУ задержала группу несовершеннолетних, работавших на Россию

Злоумышленники, в частности, готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.

Расследование установило, что фигуранты уже совершили один подрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний участник группы заложил взрывчатку возле здания одного из государственных органов. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было активировано дистанционно. После взрыва правоохранители задокументировали его действия, что позволило установить личности сообщников и разоблачить сеть.

Злоумышленник скрывался в арендованных квартирах в Киеве, а затем вернулся в Одессу для организации новых атак. При попытке приобрести химические составляющие для изготовления взрывчатки его задержали "на горячем".

Также были задержаны два сообщника - 15-летний и 20-летний одесситы. Они причастны к поджогам отделений Укрпочты в Одессе и Николаеве.

Расследование показало, что все трое координировались российским куратором, которого нашли через Telegram-каналы для "легких заработков". Злоумышленники согласовывали планы терактов и изготавливали взрывные устройства по его инструкциям.

Сейчас участникам группы сообщено о подозрении по статьям 258 (террористический акт) и 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Двое подозреваемых находятся под стражей, решается вопрос об ответственности несовершеннолетнего. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала группу несовершеннолетних, работавших на Россию (t.me/SBUkr)