Готовили теракт во Львове. СБУ задержала двух предателей

Подробности дела

Для совершения преступления предатели должны были занести в госучреждение самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в пакет. Российские спецслужбы, в свою очередь, планировали дистанционно взорвать СВУ вместе с агентами.

Для выполнения заказа Россия завербовала 22-летнюю жительницу Киева, которая искала "легких денег" в Telegram. В качестве "тестового" задания она расклеивала в столице листовки с фейками российской пропаганды.

Позже агента отправили во Львов. В частности она привлекла к преступлению своего знакомого киевлянина.

Фото: СБУ задержала двух предателей, которые готовили теракт во Львове (t.me/SBUkr)

"По прибытии в западную область злоумышленники получили от куратора координаты тайника, из которого забрали СВП, замаскированный под огнетушитель. Также вблизи "цели" они собирались установить скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов, которая должна была фиксировать перемещение агентов и последствия теракта", - добавляет СБУ.

СБУ, в свою очередь, заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержала их "на горячем", когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению.

Что грозит

Вражеским агентам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение.