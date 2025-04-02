ua en ru
Ср, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Готовили теракт во Львове. СБУ задержала двух предателей

Среда 02 апреля 2025 10:35
UA EN RU
Готовили теракт во Львове. СБУ задержала двух предателей Фото: СБУ задержала двух предателей, которые готовили теракт во Львове (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержаны два вражеских агента, которые планировали взорвать административное здание местного райотдела полиции во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности дела

Для совершения преступления предатели должны были занести в госучреждение самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в пакет. Российские спецслужбы, в свою очередь, планировали дистанционно взорвать СВУ вместе с агентами.

Для выполнения заказа Россия завербовала 22-летнюю жительницу Киева, которая искала "легких денег" в Telegram. В качестве "тестового" задания она расклеивала в столице листовки с фейками российской пропаганды.

Позже агента отправили во Львов. В частности она привлекла к преступлению своего знакомого киевлянина.

Фото: СБУ задержала двух предателей, которые готовили теракт во Львове (t.me/SBUkr)

"По прибытии в западную область злоумышленники получили от куратора координаты тайника, из которого забрали СВП, замаскированный под огнетушитель. Также вблизи "цели" они собирались установить скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов, которая должна была фиксировать перемещение агентов и последствия теракта", - добавляет СБУ.

СБУ, в свою очередь, заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержала их "на горячем", когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению.

Что грозит

Вражеским агентам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила вражеских агентов, которые готовили двойной теракт возле ТЦК в Тернополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Львов
NEWS
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть