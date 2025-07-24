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Готовили двойной теракт в ТЦК Николаева: контрразведка задержала агентов ФСБ

Четверг 24 июля 2025 11:15
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Готовили двойной теракт в ТЦК Николаева: контрразведка задержала агентов ФСБ Фото: агенты РФ готовили теракт в Николаеве (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, которые готовили двойной теракт вблизи ТЦК в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Как установило расследование, подозреваемые хотели сначала взорвать самодельное взрывное устройство возле админздания областного ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Таким образом агенты РФ планировали убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе.

Готовили двойной теракт в ТЦК Николаева: контрразведка задержала агентов ФСБ

Что известно о подозреваемых

Одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградщины, который попал во внимание оккупантов, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии. После вербовки его задачей было снарядить СВУ и заложить их в схроны.

Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта. Им оказался 18-летний житель Киевской области, который попал "на крючок" ФСБ во время поиска "легких денег" в интернете.

Готовили двойной теракт в ТЦК Николаева: контрразведка задержала агентов ФСБ

Задержание агентов РФ

По инструкции куратора юноша забрал из схронов в Херсоне и Николаеве два СВП. Один из них спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другой - заложил рядом. В этот момент сотрудники СБУ задержали его "на горячем".

На месте происшествия у агента изъяли телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Другого агента задержали по месту жительства. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Харькова, которую подозревают в совершении террористического акта, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ.

Также сообщалось, что в Киеве разоблачили агента РФ, который пытался взорвать украинского бойца, заманив его на "свидание с девушкой".

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Служба безопасности Украины Николаев ТЦК
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