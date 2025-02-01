Готовила теракт в центре Киева. СБУ задержала девушку из Львова, которая оказалась агентом РФ

"Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева", - говорится в сообщении.

Так, в столице задержана российская агентка, которая готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений СБУ.

"Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города", - констатируют в СБУ.

На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

"Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые находятся вокруг эпицентра взрыва", - добавили в службе.



Правоохранители задержали агента России, которая готовила теракт в центре Киева (t.me/SBUkr)

Что известно об агентке

По материалам дела, для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова. По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру", - отметили в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.