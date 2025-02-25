Готовила схроны для терактов в Одессе. СБУ задержала предательницу

В Одессе задержан агент Главного разведывательного управления (ГРУ), которая готовила схроны для терактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Согласно материалам дела, задержанной является 32-летняя одесситка, которая в конце 2024-го была завербована врагом. По указанию ГРУ она подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.

Позже она получила новое задание - обустроить вблизи порта схрон с комплектующими для самодельного взрывного устройства (СВУ). Для этого она ездила в Днепр, где по координатам куратора забрала из тайника элемент взрывчатки, замаскированный в пачку от сигарет.

Фото: СБУ задержала предательницу, которая готовила схрон для терактов в Одессе (t.me/SBUkr)

"После возвращения в Одессу предательница пыталась заложить комплектующую для СВУ в заранее подготовленный тайник возле портовой инфраструктуры. На этом этапе контрразведчики СБУ задержали агента "на горячем" и изъяли у нее часть взрывного устройства", - добавляет СБУ.

В частности было установлено, что следующей составляющей схрона должно было быть огнестрельное оружие, которое задержанная должна была забрать из другого прифронтового города.

Что грозит

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Также решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленницы по ч. 2 ст. 113 - диверсия, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.