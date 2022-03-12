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Готові зробити дипломатичні кроки, які Україні вважатиме корисними, - Держдеп

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Субота 12 березня 2022 18:16
Готові зробити дипломатичні кроки, які Україні вважатиме корисними, - Держдеп Фото: У Держдепі США висловили готовність допомагати Україні дипломатичними кроками (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Держдепартаменті США заявили після коментарів президента України Володимира Зеленського, що готові зробити дипломатичні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Після коментарів президента України Володимира Зеленського про те, що Захід повинен активніше брати участь у переговорах про припинення війни, в Держдепартаменті США заявили, що готові зробити дипломатичні кроки, які Україна вважатиме корисними.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський висловився стосовно відмови від НАТО про закриття неба над нашою країною. Зазначив, що Альянс відстоює свободу тільки своїх країн-членів об'єднання.

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