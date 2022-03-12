Готові зробити дипломатичні кроки, які Україні вважатиме корисними, - Держдеп
У Держдепартаменті США заявили після коментарів президента України Володимира Зеленського, що готові зробити дипломатичні кроки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Після коментарів президента України Володимира Зеленського про те, що Захід повинен активніше брати участь у переговорах про припинення війни, в Держдепартаменті США заявили, що готові зробити дипломатичні кроки, які Україна вважатиме корисними.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський висловився стосовно відмови від НАТО про закриття неба над нашою країною. Зазначив, що Альянс відстоює свободу тільки своїх країн-членів об'єднання.
Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.