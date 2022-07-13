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Готував теракти в Одесі. Суд оголосив вирок агенту РФ з Придністров'я

Фото: суд оголосив вирок агенту РФ з Придністров'я (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

Український суд визнав винним агента РФ, який планував теракти в Одесі. Його засуджено до восьми років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Відзначається, що житель так званої "ПМР" планував і реалізовував теракти на території Одеської області. До скоєння злочинів він залучив свого знайомого громадянина України. Підозрюваний дав йому вказівку облити фарбою пам'ятник "героям Небесної Сотні" в Одесі для перевірки його готовності.

За даними ОГП, після цього агент РФ доручив чоловікові підпалити військові автомобілі, що знаходилися на території однієї з військових частин в Одесі, обіцяючи 800 доларів США винагороди.

"Він зазначив, що цей терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України і порушить громадську безпеку. А завдана матеріальна шкода військовому майну завдасть шкоди для обороноздатності Збройних сил України", - додають в офісі генпрокурора.

Засудженого затримали під час передачі грошей виконавцю.

Нагадаємо, агента РФ ще наприкінці січня затримали співробітники Служби безпеки України.

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ОдесаГенеральна прокуратура УкраїниПриднестровьеТеракт