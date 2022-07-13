Готував теракти в Одесі. Суд оголосив вирок агенту РФ з Придністров'я

Відзначається, що житель так званої "ПМР" планував і реалізовував теракти на території Одеської області. До скоєння злочинів він залучив свого знайомого громадянина України. Підозрюваний дав йому вказівку облити фарбою пам'ятник "героям Небесної Сотні" в Одесі для перевірки його готовності.

За даними ОГП, після цього агент РФ доручив чоловікові підпалити військові автомобілі, що знаходилися на території однієї з військових частин в Одесі, обіцяючи 800 доларів США винагороди.

"Він зазначив, що цей терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України і порушить громадську безпеку. А завдана матеріальна шкода військовому майну завдасть шкоди для обороноздатності Збройних сил України", - додають в офісі генпрокурора.

Засудженого затримали під час передачі грошей виконавцю.