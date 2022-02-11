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Готував теракт у Запорізькій області: бойовика "ДНР" засудили на 10 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд заочно засудив бойовика "ДНР" до десяти років позбавлення волі. Він готував теракт на території Запорізької області, завербувавши для цього співробітника поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

На суді прокуратура довела участь громадянина України в розвідувально-диверсійній групі одного з воєнізованих підрозділів терористичної організації "ДНР". Він брав активну участь у бойових діях проти українських військових під час проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

Крім того, засуджений бойовик виконував завдання "спецслужб" так званої "ДНР" на українській території. Зокрема, планував здійснити теракт у Запорізькій області. Для цього він завербував співробітника поліції одного з райвідділів регіонального управління Міністерства внутрішніх справ України.

За даними слідства, поліцейський повинен був за завданням свого "куратора" підірвати магазин і офіс волонтерської організації в Дніпрорудному. Приміщення знаходилося на першому поверсі багатоповерхового будинку. Співробітникам СБУ вдалося припинити спробу теракту до його скоєння.

В Офісі генпрокурора нагадали, що завербований бойовиком поліцейський був засуджений у 2019 році. Він отримав 8 років і 3 місяці тюремного ув'язнення з позбавленням звання капітан поліції.

Нагадаємо, у січні поточного року Павлоградський районний суд Дніпропетровської області засудив бойовика "ДНР" на 8 років тюремного ув'язнення.

Зазначимо, раніше в Сумській області до 8 років позбавлення волі засудили бойовика "ДНР" за участь у терористичній організації.

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