Готував теракт у Запорізькій області: бойовика "ДНР" засудили на 10 років

На суді прокуратура довела участь громадянина України в розвідувально-диверсійній групі одного з воєнізованих підрозділів терористичної організації "ДНР". Він брав активну участь у бойових діях проти українських військових під час проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

Крім того, засуджений бойовик виконував завдання "спецслужб" так званої "ДНР" на українській території. Зокрема, планував здійснити теракт у Запорізькій області. Для цього він завербував співробітника поліції одного з райвідділів регіонального управління Міністерства внутрішніх справ України.

За даними слідства, поліцейський повинен був за завданням свого "куратора" підірвати магазин і офіс волонтерської організації в Дніпрорудному. Приміщення знаходилося на першому поверсі багатоповерхового будинку. Співробітникам СБУ вдалося припинити спробу теракту до його скоєння.

В Офісі генпрокурора нагадали, що завербований бойовиком поліцейський був засуджений у 2019 році. Він отримав 8 років і 3 місяці тюремного ув'язнення з позбавленням звання капітан поліції.