Готував теракт в Маріуполі: суд приговорив агента спецслужб РФ до шести років в’язниці

У СБУ повідомили, що агент також збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних сил України. Під час затримання у злочинця було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону.
За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.
Як повідомили в спецслужбі, засуджений був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.
Суд визнав зловмисника винним за:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада),
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю),
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.