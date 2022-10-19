Наличных в обращении становится меньше: НБУ назвал самые распространенные гривневые банкноты

Среди банкнот меньше всего сейчас в обращении - номиналом 10 гривен (3,9% от общего количества банкнот в обращении), поскольку НБУ постепенно по мере их износа заменяет эти банкноты на оборотные монеты, которые могут значительно дольше находиться в обращении.

На одного жителя Украины приходилось: 70 банкнот и 167 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 - 71 и 162 шт. соответственно).

Традиционно в наличном обращении больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего - монет номиналом 10 гривен (0,9%).

Сумма наличных в Украине на 1 октября 2022 года составила 677,7 млрд грн. В частности: почти 3 млрд банкнот на общую сумму 672,4 млрд грн, а также свыше 14,1 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,2 млрд грн.

Это на 50,1 млрд грн или на 8% больше, чем в начале 2022 года (на 1 января 2022 года - 627,6 млрд грн).

В то же время за последние полгода объем наличных в обращении в целом сократился на чуть более 1% или на 7,3 млрд грн (по состоянию на 1 апреля 2022 года в обращении находилось 685 млрд грн). За сентябрь этого года эта тенденция была еще более существенной - наличные в обращении уменьшились на 10,3 млрд грн.