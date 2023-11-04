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В гостинице в центре Киева подстрелили мужчину

Фото: в центре Киева подстрелили мужчину (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция начала досудебное расследование по факту стрельбы на столичном Печерске. В результате перестрелки был ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на первом этаже отеля между компанией лиц и неизвестным. В ходе конфликта нарушитель достал оружие и выстрелил в одного из мужчин, в результате чего пострадавший получил ранение в ногу.

После совершенного правонарушитель скрылся с места происшествия на авто, поэтому в столице была введена специальная полицейская операция и все наряды полиции были ориентированы на розыск.

На место инцидента немедленно прибыла следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и руководство Печерского управления полиции.

В течение часа правоохранители задержали злоумышленника на улице Михаила Бойчука. Им оказался уроженец Одесской области, 1990 года рождения.

 

В ходе обыска авто следователи изъяли возможное орудие совершения преступления - травматический пистолет.

Напомним, на днях в столице неизвестные расстреляли автомобиль одного из адвокатов. Правоохранители начали расследование.

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КиевПечерский район