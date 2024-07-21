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В отеле Тернополя майор застрелил пограничника

Фото: в отеле Тернополя майор застрелил пограничника (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба. Убит 25-летний пограничник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20minut.ua.

"Ориентировочно в 03.00 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы", - рассказала изданию спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

От полученных пулевых ранений, по ее данным, пограничник скончался на месте. Предварительно удалось выяснить, что конфликт возник на почве ревности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в мае в Закарпатской области неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии.

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