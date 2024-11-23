В отеле в Киеве произошла стрельба: один человек погиб, двое госпитализированы

В ночь на 23 ноября в столичной гостинице произошла смертельная стрельба. Полиция Киева начала уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал киевской полиции.
Событие произошло сегодня примерно в 01:00. В частности, в помещении гостиницы между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка. После этого один из фигурантов достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.
В результате стрельбы от полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте. Кроме того, повреждения получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Их двоих в удовлетворительном состоянии было госпитализировано.
Работники полиции Киева одного из участников драки задержали. Стрелка сейчас разыскивают, ему грозит лишение свободы.
"Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство и ч. 2 ст. 296 - хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - резюмировали в полиции.
Напомним, что несколько недель назад, к вечеру 8 ноября в Киеве задержали нескольких мужчин. Они устроили незаконную стрельбу в одном из районов столицы. При задержании у них обнаружили с стартовый пистолет.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 22 сентября мужчина в Киевской области неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине. В результате этого два человека были ранены.
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