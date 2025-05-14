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В отеле Киева произошла стрельба: полиция сообщила первые подробности

Среда 14 мая 2025 08:59
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В отеле Киева произошла стрельба: полиция сообщила первые подробности Фото: Стрельба в Киеве в отеле в Святошинском районе (kharkivpolice)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве произошла стрельба в гостинице. Появились первые подробности инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В среду утром, 14 мая, в одном из отелей Святошинского района Киева произошла стрельба.

Инцидент произошел около 7:30 утра, сообщили в столичной полиции.

На место происшествия оперативно прибыли наряды правоохранителей. В городе была введена специальная полицейская операция.

В результате проведенных мероприятий злоумышленника задержали.

По предварительным данным, среди граждан пострадавших нет. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Больше деталей правоохранители обещают сообщить позже.

Как сообщалось ранее, на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.

Также в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.

Кроме того, в Оболонском районе Киева произошла стрельба 26 марта. В результате происшествия ранения получил местный житель.

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