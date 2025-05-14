В отеле Киева произошла стрельба: полиция сообщила первые подробности

В Киеве произошла стрельба в гостинице. Появились первые подробности инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Больше деталей правоохранители обещают сообщить позже.

По предварительным данным, среди граждан пострадавших нет. Полицейские продолжают работать на месте происшествия, обстоятельства инцидента устанавливаются.

На место происшествия оперативно прибыли наряды правоохранителей. В городе была введена специальная полицейская операция.

Инцидент произошел около 7:30 утра, сообщили в столичной полиции.

В среду утром, 14 мая, в одном из отелей Святошинского района Киева произошла стрельба.

Как сообщалось ранее, на Пасху, 20 апреля, в Каменском мужчина устроил стрельбу из автомата. Правоохранители его уже задержали. Как узнало РБК-Украина стрельба стала следствием конфликта между гражданским и военным.

Также в Киеве мужчину нашли с огнестрельным ранением. Полиция расследует покушение на убийство.

Кроме того, в Оболонском районе Киева произошла стрельба 26 марта. В результате происшествия ранения получил местный житель.

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