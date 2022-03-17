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Держава відновить українцям зруйновані під час війни будинки і квартири, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям, що держава відновить всі зруйновані під час бойових дій будинки і квартири. Глава держави висловив упевненість, що після війни країна швидко відновиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Я обіцяю кожному українцю, хто втратив свій будинок і квартиру в результаті бойових дій, держава Україна відновить все", - сказав Зеленський.

Глава держави висловив упевненість, що після війни українці зможуть швидко відбудувати країну, незалежно від нанесеного російськими окупантами збитку.

"Це буде, і це стане історичною відбудовою", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня Зеленський виступить перед депутатами німецького Бундестагу.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України