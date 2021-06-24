Держава витрачає на телеканал "Суспільне" 2,3 млрд грн щорічно, але його частка 1%, - експерт

"Цікаво, як минулого року розподілялися частки на ринку торік: так частка 1+1 Мedia - 16,49% (Коломойський), рівно стільки ж у StarLightMedia (6 каналів) (Пінчук), у МГУ Ахметова - 14,67% (Ахметов), InterMediaGroup - 13,58% (Фірташ-Льовочкін). Однак, приватні канали отримують вливання в десятки мільйонів доларів на рік і мають сукупно більш як дві третини ринку. Оскільки групу Медведчука викинули з ринку, так що в цьому році частка провідних груп буде ще вище. Однак, набагато цікавіше ще один феномен на цьому ринку мрій - де "Суспільне". Адже цей величезний беззубий і безглуздий монстр отримує фінансування на рівні олігархічних груп - 2,3 млрд гривень на рік. Однак, не має навіть 1% аудиторії", - написав Романенко.

На його думку, державні інвестиції в телеканал "Суспільно" катастрофічно неефективні.

"Нехай має 1% аудиторії. Три медведчуковських канали отримували у два рази менше грошей на трьох, але мали частку ринку. "Суспільне" є просто годівницею для "медіаменджерів", які маючи такий величезний бюджет, примудряються втюхувати в якості самих топових "продуктів" латиноамериканські і європейські серіали 20-річної давності, - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СКМ Ріната Ахметова прийняла рішення профінансувати "Медіа групу Україна", що входить в її структуру. на $ 307 млн.

Йдеться про "системні інвестиції СКМ" у розвиток телеканалів "Україна", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3", новинного каналу "Україна 24" та цифрової платформи Oll.TV.

Рішення вплинули прискорення інфляції, наслідки пандемії і тривала стагнація рекламного ринку. У 2020 році обсяг реклами на українських телеканалах зріс, за даними ВРК, на 5,6%, або 650 млн грн.

Головні конкуренти МДУ, що входять в медіа-холдинг StarLightMedia Віктора Пінчука, телеканали ICTV і СТБ, закінчили минулий рік з прибутком 45 млн грн і 117 млн грн відповідно.

За даними Forbes, найбільшою публічною інвестицією в українські медіа залишається покупка "Інтера" Дмитром Фірташем у Валерія Хорошковського за $ 2,5 млрд у 2013 році. Втім, незалежного підтвердження, що гроші були виплачені, не існує.