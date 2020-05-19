Держави ВООЗ будуть розслідувати міжнародну реакцію на коронавірус

Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) домовилися провести незалежне розслідування реакції на спалах коронавірусу у світі. Відповідну резолюцію підтримали понад 100 держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Країни, що беруть участь у засіданні 73 генеральної асамблеї ВООЗ, на основі консенсусу ухвалили резолюцію, що закликає до "неупередженої, незалежної і всеосяжної оцінки" міжнародних заходів реагування на спалах коронавірусу, а також кризи, яку викликала пандемія, включаючи аналіз дій ВООЗ.

Проект резолюції раніше отримав широку підтримку понад 100 країн.

Нагадаємо, вчора глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус буде проведена найближчим часом.

Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив назавжди позбавити фінансування Всесвітню організацію охорони здоров'я. Про це він заявив в адресованому главі ВООЗ листі, який опублікував в Twitter.

Також повідомлялося, що Трамп звинуватив ВООЗ в орієнтованості на Китай. Американський президент назвав організацію "маріонеткою".