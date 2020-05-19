ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держави ВООЗ будуть розслідувати міжнародну реакцію на коронавірус

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 15:43
Держави ВООЗ будуть розслідувати міжнародну реакцію на коронавірус
Фото: логотив ВООЗ (flickr)

Країни-члени ВООЗ досягнули консенсусу щодо даного питання

Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) домовилися провести незалежне розслідування реакції на спалах коронавірусу у світі. Відповідну резолюцію підтримали понад 100 держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Країни, що беруть участь у засіданні 73 генеральної асамблеї ВООЗ, на основі консенсусу ухвалили резолюцію, що закликає до "неупередженої, незалежної і всеосяжної оцінки" міжнародних заходів реагування на спалах коронавірусу, а також кризи, яку викликала пандемія, включаючи аналіз дій ВООЗ.

Проект резолюції раніше отримав широку підтримку понад 100 країн.

Нагадаємо, вчора глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус буде проведена найближчим часом.

Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив назавжди позбавити фінансування Всесвітню організацію охорони здоров'я. Про це він заявив в адресованому главі ВООЗ листі, який опублікував в Twitter.

Також повідомлялося, що Трамп звинуватив ВООЗ в орієнтованості на Китай. Американський президент назвав організацію "маріонеткою".

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ВООЗрозслідуванняКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся