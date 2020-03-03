Держустанови забезпечені всіма засобами захисту від коронавірусу

В державних установах достатню кількість масок для захисту від захворювання короновирусу. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всі установи повністю забезпечені всіма засобами захисту.

"Все що стосується державних установ, лікарень, санітарної служби, Нацгвардії і поліції - всі засоби захисту ми маємо", - заявив Радуцький.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні 3 березня підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом. Вірус був виявлений у чоловіка в Чернівцях, які раніше повернувся з Італії. У чоловіка виявили симптоми захворювання 28 лютого, на наступний день він був госпіталізований. 2 березня, завершилося дослідження аналізів. Зараз чоловік госпіталізований, у нього лихоманка і сухий кашель.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) при необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики коронавірусу. При цьому на даний момент в Україні заявили, що мають достатню кількість тестів.