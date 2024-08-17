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В Гостомеле нашли гранату на детской площадке (фото)

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На детской площадке Гостомеля нашли гранату. Спасатели уже ликвидировали опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, сегодня, 17 августа, неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли ручную гранату Ф-1.

"Детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять ее в руки. После чего взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию", - подчеркнули в ГСЧС.

 

Спасатели напомнили первоочередные действия для нашедших подозрительный предмет:

  • Не подходи!
  • Не трогай!
  • Звони 101!

 

Напомним, что это не в первый раз, когда гражданские украинцы натыкаются на взрывные предметы. Ранее в этом году вблизи учебного заведения в Кривом Роге нашли взрывное устройство.

До этого в Харькове обезвредили растяжку, найденную в водостоке на окружной дороге.

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ГСЧС