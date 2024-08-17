В Гостомеле нашли гранату на детской площадке (фото)

Напомним, что это не в первый раз, когда гражданские украинцы натыкаются на взрывные предметы. Ранее в этом году вблизи учебного заведения в Кривом Роге нашли взрывное устройство.

До этого в Харькове обезвредили растяжку, найденную в водостоке на окружной дороге.

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