"Гостинний двір" перейшов у власність держави

21 січня ФДМУ зареєстрований власником будівлі "Гостинного двору"

Право собственности на здание "Гостиного двора" в январе 2019 года было зарегистрировано за Фондом госимущества Украины. Об этом свидетельствуют данные госреестра прав на недвижимое имущество, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Так, 21 января Фонд госимущества Украины зарегистрирован владельцем здания "Гостиного двора" площадью 12752 кв м на Контрактовой площади, 4.

Отметим, Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал "Укрреставрации" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Руководителем "Укрреставрации" является Дмитрий Ярич, который работал юристом у жены Андрея Кравца, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу. Его называли "завхозом Януковича".

3 августа 2012 года Виктор Янукович исключил Гостиный двор из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания.

3 июля 2014 года Киевсовет разорвал договор аренды с ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" от 16 октября 2012 года.

В 2014-2016 годах суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились.

В 2018 году Верховный суд поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым Гостиный двор на Контрактовой площади вернули в собственность государству.