Готельний ринок оговтується від пандемії: скільки нових готелів відкриється у Києві

Станом на 1-ше півріччя 2021 року номерний фонд готелів різних категорій налічує 11074 номерів. Серед них: 1-2 зірки — 17%, 3 зірки — 36%, 4 зірки — 33%, 5 зірок — 14%.

На стадіях будівництва та проєктування знаходиться:

готель від девелопера BURSAtelier Development (133 номери);

готель "Славутич" (300+ номерів);

апарт-готель "Санкт-Петербург" (146 номерів);

S1Terminal (378 номерів);

готель S19 Kyiv (1250 кв. м);

готельно-офісний комплекс на вул. Хрещатик, 5в (30000 кв. м).

Згідно з заявами готельєрів, на 2022-2023 роки заплановані до відкриття:

Ibis & Adagio Kyiv, 3 зірки (265 номерів);

Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv, 5 зірок (167 номерів);

Sheraton Kyiv Olimpiyskiy, 5 зірок (208 номерів).

За минулий період 2021 року у Києві відбулося тільки одне відкриття: 3-зірковий IQ Hotel (174 номери) за адресою вул. В. Гетьмана, 6.

Серед знакових проєктів за межами столиці міжнародна мережа Radisson Hotel Group відкрила свій перший готель в Одесі – Radisson City Centre Odessa (90 номерів) за адресою вул. Дерибасівська, 23/1.

У порівнянні з 2020 роком, показник ADR (середня добова вартість номера) для готелів 5 зірок зріс на 5% і склав 150€. Для готелів 3 зірки ADR знизився на 13 % і зупинився на рівні 40€.

Як і в доковідні роки, показник завантаження в готелях середнього цінового сегменту був дещо вище (на 15%), ніж у готелях високої категорії.

За вимогами часу готельєри ввели ряд характерних нововведень. Серед них: