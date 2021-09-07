Готельний ринок оговтується від пандемії: скільки нових готелів відкриється у Києві
За результатами першого півріччя 2021 року карантинні обмеження та наслідки пандемії київські готельєри перенесли легше, ніж у 2020 році.
Пандемія прискорила трансформацію ринку готельної нерухомості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику Colliers Ukraine.
Станом на 1-ше півріччя 2021 року номерний фонд готелів різних категорій налічує 11074 номерів. Серед них: 1-2 зірки — 17%, 3 зірки — 36%, 4 зірки — 33%, 5 зірок — 14%.
На стадіях будівництва та проєктування знаходиться:
- готель від девелопера BURSAtelier Development (133 номери);
- готель "Славутич" (300+ номерів);
- апарт-готель "Санкт-Петербург" (146 номерів);
- S1Terminal (378 номерів);
- готель S19 Kyiv (1250 кв. м);
- готельно-офісний комплекс на вул. Хрещатик, 5в (30000 кв. м).
Згідно з заявами готельєрів, на 2022-2023 роки заплановані до відкриття:
- Ibis & Adagio Kyiv, 3 зірки (265 номерів);
- Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv, 5 зірок (167 номерів);
- Sheraton Kyiv Olimpiyskiy, 5 зірок (208 номерів).
За минулий період 2021 року у Києві відбулося тільки одне відкриття: 3-зірковий IQ Hotel (174 номери) за адресою вул. В. Гетьмана, 6.
Серед знакових проєктів за межами столиці міжнародна мережа Radisson Hotel Group відкрила свій перший готель в Одесі – Radisson City Centre Odessa (90 номерів) за адресою вул. Дерибасівська, 23/1.
У порівнянні з 2020 роком, показник ADR (середня добова вартість номера) для готелів 5 зірок зріс на 5% і склав 150€. Для готелів 3 зірки ADR знизився на 13 % і зупинився на рівні 40€.
Як і в доковідні роки, показник завантаження в готелях середнього цінового сегменту був дещо вище (на 15%), ніж у готелях високої категорії.
За вимогами часу готельєри ввели ряд характерних нововведень. Серед них:
- Підвищенні вимоги до безпеки: через пандемію менеджмент приділяє більше уваги безпеці в готелях, зокрема протоколу прибирання номерів, наявності засобів індивідуального захисту, частоти дезінфекції громадських зон тощо.
- Діджиталізація: ряд готелів впровадив систему безключового доступу до номерів за допомогою власних телефонів, QR-коди та електронні інвойси задля мінімізації паперової продукції та фізичного контакту.
- Zoom-кімнати: все більше з’являються в готелях. Спостерігається попит на проведення заходів у гібридному форматі (онлайн/офлайн), що вимагає відповідного технічного оснащення для конференц-залів.
- Відкриття казіно: внаслідок легалізації грального бізнесу, три 5-зіркові готелі отримали ліцензію на відкриття казино (Fairmont Grand Hotel, Premier Palace Hotel Kyiv та InterContinental Kyiv).
- Адаптація сервісу під запити нових категорій туристів: туристам з Саудівської Аравії, які склали близько 6% туристичного потоку, рекомендовано надавати Коран під час заселення. Також є потреба в запровадженні меню халяль або спеціальних позначок для позицій без м’яса в закладах харчування.