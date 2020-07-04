Держстат вперше показав дані щодо смертності від COVID-19

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Від нової хвороби в січні-березні померло 9 осіб, від грипу та пневмонії - 1974

Державна служба статистики України відновила публікацію даних про кількість померлих за причинами смерті. Раніше ця інформація була засекречена постановою Кабінету міністрів про карантин.

Дані за січень-березень 2020 року оприлюднені на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за перші три місяці року померло 149 064 осіб.

При цьому Держстат вперше публікує дані про смерті від COVID-19. За офіційними даними, від цієї хвороби померло 9 (дев'ять) українців.

Інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 032 осіб, серед них туберкульоз - 892, від СНІДу померло 860 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 19 711 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 69 976 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1974 осіб (у тому числі, у березні - 648).

Крім того, 7083 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 882 громадян, утоплення - 220, загибель на пожежі - 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 499, отруєння алкоголем - 657, самогубства - 1357 (з них у березні - 488), умисні вбивства - 365.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року Держстат не зміг оприлюднити дані про кількість померлих за причинами смерті за січень-березень 2020 року.

Причиною стала постанова Кабміну про карантин, яка забороняла Мін'юсту передавати дані Держстату.

Відзначимо, за даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100 738 осіб.

Грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1 326 осіб. Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 68 548 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 47 211 осіб.

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Автор: Олександр Білоус