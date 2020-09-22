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Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від коронавірусу

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 17:07
Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від коронавірусу
Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За січень-липень 2020 року пандемія забрала життя 1 556 українців, грип, запалення легенів - 3 497 осіб

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-липень. Всього за перші сім місяців 2020 року померло 334 307 осіб (у тому числі в липні - 47 297 осіб).

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 1 556 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 81 людина. Таким чином, у липні коронавірус став причиною смерті 490 осіб.

За січень-липень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 254 осіб, серед них туберкульоз - 1 855, від СНІДу помер 1 801 українець.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 45 023 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 227 858 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 157 605 осіб

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 3 497 осіб (у тому числі, у липні - 419).

Крім того, 16 209 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1982 громадян, утоплення - 926, загибель на пожежі - 642, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 924, отруєння алкоголем - 1 287, самогубства - 3 685, умисні вбивства - 788.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2020 року в Україні померло 334 307 осіб - на 17 953 осіб менше, ніж у минулому році.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за січень-червень в Україні померло 287 010 осіб, з яких від COVІD-19 - 1 066 українців.

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