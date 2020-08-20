Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від COVID-19

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-червень. Всього за перші шість місяців 2020 року померло 287 010 осіб (у тому числі в червні - 47 043 осіб).

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 1 066 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 46 осіб. Таким чином, у червні коронавірус став причиною смерті 424 осіб.

За січень-червень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 701 осіб, серед них туберкульоз - 1 613, від СНІДу померло 1 583 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 38 222 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 196 567 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 135 867 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 3 078 осіб (у тому числі, у червні - 379).

Крім того, 13 679 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 646 громадян, утоплення - 612, загибель на пожежі - 596, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 832, отруєння алкоголем - 1 157, самогубства - 3 078, умисні вбивства - 688.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2020 року в Україні померло 287 010 осіб - на 17 320 осіб менше, ніж минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за січень-травень Україні померло 239 967 осіб, з яких від COVІD-19 - 642 українців.