Держстат оновив офіційні дані по смертності від COVID-19

Фото: швидка (dpsu.gov.ua)

Грип і пневмонія у 2020 році були причиною смерті майже в 10 разів частіше, ніж COVID-19

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-квітень. Всього за перші чотири місяці року померло 195 287 осіб.

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційними даними, від COVID-19 померло 252 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 10 осіб.

Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2659 осіб, серед них туберкульоз - 1168, від СНІДу померло 1124 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 25877 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 13356 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 92141 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 2358 осіб (у тому числі, у квітні - 384).

Крім того, 9252 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1116 громадян, утоплення - 297, загибель на пожежі - 472, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 638, отруєння алкоголем - 872, самогубства - 1860, умисні вбивства - 485.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року Держстат не зміг оприлюднити дані про кількість померлих за причинами смерті за січень-березень 2020 року.

Причиною стала постанова Кабміну про карантин, яка забороняло Мін'юсту передавати дані Держстату.

Держстат відновив публікацію даних 3 липня. За офіційними даними за січень-березень від COVID-19 померло 9 осіб.